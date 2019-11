Flera fall av rasism i Serie A - Sema har inte blivit utsatt: ”Vet inte hur jag skulle reagera”

Kalidou Koulibaly, Tiemoue Bakayoko, Blaise Matutidi, Sergej Milinikovic-Savic, Moise Ken, Romelu Lukaku och senast Mario Balotelli.

Spelarna är många som bara under senaste åren har blivit utsatta för rasism i Serie A, i Italien och förstås även i många andra länder. Flera engelska stjärnor vittnade om rasism under bortamötet med Bulgarien i EM-kvalet, samtidigt som Alexander Isak blev utsatt när Sverige säkrade EM-avancemang mot Rumänien i Bukarest. Ämnet har varit uppe på tapeten lite för ofta under senaste tiden.

Landslagsmittfältaren Ken Sema, 26, blev inför den här säsongen utlånad från Watford till Udinese och kan snart summera sitt första halvår i Italien. Än så länge har han inte blivit utsatt.

- Jag har inte själv hört det än eller varit med om det i någon match. Det var det som hände i Rumänien, även om inte jag hörde det, men här i Italien har jag inte hört någonting och inte från någon motståndare eller spelare jag har spelat med heller. Sedan har jag såklart hört om andra som Lukaku och Balotelli och sådant där, men det har inte hänt mig, säger han till Fotbollskanalen.

Är du orolig över att du ska bli utsatt?

- Jag är inte orolig, men det är klart att det är något som varit när. Jag har tänkt på om det skulle hända mig. Hur skulle jag reagera då? Det blir en annan grej när man är hemma och tänker att man skulle göra si och så, men om det händer på planen vet jag inte hur jag skulle reagera. Jag hoppas att jag aldrig får vara med om det heller. Det är inte kul.

Sema var, bland många, med och stöttade Alexander Isak efter Rumänien-matchen.

- Jo, men det är klart. Efter att en sådan grej händer är det klart att man stöttar och sådär och frågar hur han tycker och tänker och sådär. Det är självklart.

Sema kan ännu inte riktigt tillräckligt mycket italienska för att hänga med i vad som skrivs i italiensk media, men har lagt märke till att lagkamrater ibland pratar om ämnet. Han tycker oavsett att det är väldigt problematiskt att det fortfarande är ett problem i världen.

- Jag kan ju inte språket så bra än och läser därmed inte så mycket, men det är klart att man hört om det och spelarna i laget snackar om det då och då. Det är sjukt att det ens händer och att det kan gå så långt. För mig är det skevt att det fortfarande händer 2019. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur du ser ut eller vilken sexuell läggning du har så länge du är en bra människa. Det är synd att inte alla tänker på det sättet. Jättesynd, faktiskt. Jag hoppas att det en dag blir bra.

Efter att Balotelli blev utsatt för rasism i Brescias möte med Hellas Verona tidigare i höst uttalade sig även en ledare, för en Ultrasgrupp till Hellas Verona, rasistiskt om anfallsstjärnan efteråt. Då satte Hellas ner foten och stängde av supportern i elva år. Andra kommer fortfarande undan.

Sema vill se mer av den typen av hårda bestraffningar.

- Det måste ske någonting, de måste stänga av dem. Det måste vara hårdare straff så att sådant slutar, annars tror jag inte att det slutar om det inte blir något straff. Jag hoppas att de tar tag i det. Det handlar om att de som bestämmer ska göra det.

Mittfältaren trivs annars bra i Italien och har hittills varit ordinarie i Udinese och stått för ett mål på tolv ligamatcher i en position som vänstermittfältare alternativt vänster vingback i lagets 3-5-2-system. Däremot missade han senaste mötet med Sampdoria efter skada mot Färöarna under senaste EM-kvalsamlingen. Sema kände att något inte stod rätt till och spelade egentligen skadad fram till att han efter 65 minuters spel blev utbytt i sin tävlingsdebut i landslaget.

- Det var lite segt. Jag har känt mig i bra form och kommit in i det bra i ligan och spelat rätt mycket och haft förtroende. Sedan kom skadan rätt tidigt i matchen. Det kändes som att jag fick lite kramp, men att det inte var något farligt så. Jag hade ju en adrenalin-kick då och ville spela inför min familj och mina vänner i Stockholm. Det var hur roligt som helst, säger han och fortsätter:

- Jag spelade vidare och trodde inte att det var något, men det kändes ändå inte som att jag kunde gå hundra, rycka och ta sista steget in. Jag kunde inte utmana riktigt som jag brukar och sådär, men det blev som det blev och jag åkte hem till Italien och gjorde en röntgen. Då visade det sig vara en liten sträckning i baksida lår. Jag hade spelat skadad och det var lite jobbigt att det blev så när man ändå fick spela och visa upp sig.

Sema tror att han kan spela matcher igen om ”några veckor” och hoppas därmed komma till spel igen innan jul för att ha chans att visa upp sitt bäst jag igen inför kommande landslagssamlingar.

- Det är jobbigt när allt har gått bra, man spelar hela tiden i Italien och det känns bra. Sedan är landslaget jätteroligt också och vi ville ta oss till EM. Då får jag sedan en skada, men det är bara att jobba hårt. Då kommer det sen.