Förre United-talangen bekräftar - klar för ÖFK: "Kommer till Sverige för att vinna cupen"

Tidigare Manchester United-mittfältaren Ravel Morrison, numera i Lazio, rapporterades redan i höstas vara aktuell för en övergång till Östersunds FK. Den allsvenska klubbens tekniske direktör David Webb bekräftade då intresse, men uttalade sig inte om parterna vara nära att komma överens. I dag rapporterade Expressen att parterna för samtal "i positiv anda" - och nu bekräftar Morrison själv att parterna är överens.

- Jag är ute efter att bygga upp mig själv igen. Den här säsongen har jag inte fått någon speltid alls i Lazio - bara tränat med laget - så nu behöver jag matcher, säger han till Aftonbladet.

Aftonbladet rapporterar att parterna är överens om ett avtal som sträcker sig över vårsäsongen i allsvenskan och att övergången snart kommer bli officiell. Morrison anlände nyligen till ÖFK:s träningsläger och ser fram emot att spela i allsvenskan. Han förväntar sig att vara en poängspelare.

- Matcher, mål och poäng av mig själv. Och jag kommer till Sverige för att vinna cupen och att se till att vi kommer topp-tre i ligan - och det tror jag lätt är möjligt utifrån det jag sett av laget, säger han till tidningen.

Östersund meddelade senare under kvällen, via sin hemsida, att Morrison är på plats hos laget i Marbella. Klubben skriver att engelsmannen kommer att träna med laget under resten av veckan och att en övergång är nära, men att inget ännu är klart. Östersund förhandlar i dagsläget med Lazio om en övergång.

- Ravel vill bekanta sig med laget och sen får vi se hur det går. Han har inte skrivit på för ÖFK ännu men vi hoppas att vi kan få honom till vår klubb, säger ÖFK:s tekniske direktör David Webb i en kommentar på föreningens hemsida.

Morrison har en bakgrund i bland annat Manchester United och West Ham, men lämnade under 2015 West Ham för Lazio. Där har det blivit knapp speltid och senast utlåning till Atlas i Mexiko. Engelsmannens avtal med Lazio går ut i sommar.