Gattuso erkänner efter måltorkan: ”Milan är i kris”

Milan föll under lördagen mot Fiorentina med 1-0, efter att Federico Chiesa gjort matchens enda mål. Det var tredje matchen i rad Milan inte gjorde mål, efter två mållösa matcher mot Torino och Bologna.

Resultatet gör att Lazio går om Milanolaget i tabellen och Gennaro Gattuso hamnar i en än mer pressad situation efter uttåget i Europa League förra veckan.

- Det är utan tvekan en svår situation, men idag är vi i en krissituation på grund av våra skador. Jag har inget att kritisera laget för. Resultatet är svårt att svälja, vi var inte skarpa, men vi hade inte tur heller, säger Milantränaren efter matchen enligt Football Italia.

Tränaren menar att resultaten inte gått lagets väg på slutet men att det inte hjälper att bli arga över situationen. Han menar snarare att de behöver jobba tillsammans eftersom de går igenom en jobbigare period.

- Statistiken pekar på att Milan är i en kris. Vi har haft jobbigt med att skapa problem för våra motståndare de senaste tre veckorna. Det är rättvist att säga att vi inte varit lugna innan det heller, men vi måste hitta något lugn och ro och inte leta efter syndabockar, säger Gattuso.

- Laget gjorde allt de kunde idag och vi försökte att vinna, men vi tappade vår organisation under Fiorentinas press.

