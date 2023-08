Gianluigi Buffon lägger skorna på hyllan

1995 debuterade en 17-årig Gianluigi Buffon i Parma. 28 år senare meddelar den 45-åriga målvakten att proffskarriären är över.

"Det var allt gott folk, du gav mig allt, jag gav dig allt. Vi gjorde det tillsammans", skriver Buffon via sina sociala medier tillsammans med en video som sammanfattar hans karriär.

En lång och framgångsrik har nått sitt slut, Gianluigi Buffon nådde 1 151 officiella framträdanden för klubb och landslag.

Han har representerat Parma, PSG och Juventus under sin karriär och totalt blev det tio italienska ligatitlar och med Parma vann han Uefacupen säsongen 1998/1999. Två gånger blev han utsedd till säsongens spelare i Serie A.

För det italienska landslaget blev det hela 176 landskamper, ett VM-guld 2006 och ett EM-silver 2012.

Corriere dello Sport påstår nu att Buffon kommer att erbjudas en roll som "team manager" för det italienska landslaget. Han lär i sådana fall att ingå i förbundskapten Roberto Mancinis tränarstab. Tanken är uppgifter som den bortgångne Gianluca Vialli (avled i sviterna av recidiv i januari) hade under sin tid i "Gli Azzuri".

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG