Här landar Juventus-nyförvärvet i Turin - förväntas ersätta Bentancur

Mycket talar för att Juventus kommer ha gjort en dubbelrockad i spelartruppen när transferfönstret stänger på måndag kväll. Dejan Kulusevski och Rodrigo Bentancur ryktas nämligen båda bara vara detaljer från att skriva på för Tottenham.

In har Fiorentina-stjärnan Dusan Vlahovic redan kommit, och tidigare under dagen uppgav transferexperten Fabrizio Romano att Denis Zakaria från Borussia Mönchengladbach är på väg att göra detsamma.

Och så verkar det bli, av allt att döma. På söndagskvällen syns nämligen bilder på, vad som ser ut att vara, Zakaria när han har landat i Turin för att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen samt skriva på avtalet.

Enligt Romano köps den 25-årige mittfältaren loss av Juventus för fem miljoner euro, motsvarande cirka 52 miljoner kronor, plus eventuella bonusar på tre miljoner euro (31 miljoner kronor).

Kontraktet uppges sträcka sig till sommaren 2026.

