Hasics succé - nickade ligatiteln till Lecce

Emin Hasic står noterad för svenska landskamper på samtliga ungdomsnivåer. I mars 2023 gjorde han debut i det svenska U21-landslaget.

2021 lämnade han BK Häcken för spel i italienska Lecce. Under fredagen nickade han hem den italienska ligatiteln för primaveralag (U19). Emin Hasic har under säsongen varit given i backlinjen och har i tre matcher också fått bära kaptensbindeln.

Lecce vann grundserien och efter att man besegrat Sassuolo i semifinalen så besegrades Fiorentina i finalen. Hasic stod för matchens enda mål i den 122:a minuten.

- Vi har jobbat hårt, vi har lidit, men vi har alltid varit enade. Vi är som en riktig familj och förtjänar det här. Jag är glad att kunna fira det här med min familj och mitt lag. Jag tillägnar målet till min familj, den kommer alltid först. Jag tackar dem och mina lagkamrater, säger svensken till Sportitalia.

Annons

Hasic har ännu inte fått debutera i Lecces A-lag. Hans avtal med klubben går ut sommaren 2023.