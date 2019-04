Helander på bänken när Bologna fick sämsta starten på 87 år

När Bologna vann sin senaste ligamatch mot Sassuolo, för fem dagar sedan, spelade den svenske landslagsförsvararen Filip Helander från start centralt i lagets backlinje.

När Bologna däremot ställdes mot Atalanta under torsdagskvällen valde Sinisa Mihajlovic att sätta svensken på bänken och rotera en hel del i laget. Svensken hann knappt sätta sig tillrätta innan han fick se sina lagkamrater kapitulera för första gången i matchen.

Josip Ilicic vände in från kanten innan han mycket vackert krutade upp bollen i det bortre krysset. Än hårdare sköt han bara två minuter senare, då han från snäv vinkel i straffområdet hittade nätet via stolpen.

Nattsvart för Bologna – och det skulle bli betydligt värre. Det skulle heller inte dröja många minuter innan mardrömmen förvärrades. Då matchklockan precis passerat åtta minuter hittade tvåmålsskytten Ilicic fram till djupledslöpande Hans Hateboer som avslutade i steget och sköt 3-0.

Innan den första kvarten var avverkad kom sedan hemmalagets fjärde mål genom Duvan Zapata.

Enligt statistiktjänsten Opta är det första gången ett italienskt lag gör fyra mål i Serie A under matchens första 15 minuter sedan 1932, 87 år sedan. Den gången ställdes Juventus mot Roma i en match som slutade med seger, 7-1, för Juventus.

Filip Helander missade en ligamatch på grund av skada i mitten av mars, men var sedan sedan med och spelade från start i Sveriges båda kvalmatcher till EM dagarna därpå.

Matchen slutade till sist 4-1 för Atalanta. Filip Helander blev kvar på bänken hela matchen. Mattias Svanberg var inte med i truppen på grund av att han fått en smäll tidigare.

