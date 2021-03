Hernandez: "Zlatan sa att jag hade blivit tjock - han hade rätt"

Theo Hernandez, 23, är en viktig kugge i AC Milans lag. En annan spelare som minst sagt är viktig är Zlatan Ibrahimovic, 39. Många av spelarna i den italienska klubben har vittnat om svenskens höga krav, både på och utanför träningen.

I en lång intervju med La Gazzetta dello Sport berättar Theo Hernandez om sin tid i Milan, och inte minst Zlatan Ibrahimovic.

- Ibra ger alla bra råd, och ibland säger han till oss också, men han gör det för att motivera oss. När jag kom tillbaka från sommarsemestern så han (Zlatan) att jag hade blivit tjock, säger Hernandez och fortsätter:

- Han hade rätt, jag hade lagt på mig lite vikt.

Hernandez berättar även att Zlatan lyfte fram hans styrka, och hur han skulle utnyttja det för att bli den bästa.

- Vi håller inte tillbaka, vi ger allt på träning. Det har varit ett fantastiskt år och alla förtjänar respekt.

23-åringen menar också att Milan kommer fortsätta kämpa för att vinna ligan, även om de halkat efter något. Just nu ligger de sex poäng bakom serieledarna Inter.

- Inter är ett bra lag, men Juve har fortfarande den starkaste truppen. Allt är fortfarande öppet, det är inte över, och vi har sett tidigare att lag kan bryta sig loss med en stor ledning men sedan förlora titeln, säger Hernandez.

Milan ställs härnäst mot Napoli på hemmaplan under söndagen. Avspark 20.45. Matchen sänds på C More Fotboll och streamas på cmore.se.