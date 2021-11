Ibra pikar Allegri för Kulusevski: "Jag kan säga det, han ska inte det"

Just nu har Dejan Kulusevski en utmanande situation i Juventus. Senast fick forwarden inte ens hoppa in mot Fiorentina och speltiden har totalt sett varit begränsad under den här säsongen, efter nye tränaren Massimiliano Allegris intåg. Men 21-åringen vill inte klaga över läget.

Vad landsmannen och Serie A-kollegan Zlatan Ibrahimovic, som tagit Kulusevski under sina vingar i landslaget, tänker om situationen? Han ser bara en mental prövning för lagkamraten, ingenting annat.

- Det handlar inte om han ska stanna eller inte. Det handlar om den mentala biten. Han ska vara stark, han ska fortsätta träna, fortsätta vilja bli bättre. Det här är en del av äventyret som man går igenom. Allt är inte på topp hela tiden. Man lär sig av det och det här kommer göra honom starkare både som spelare och person, säger Ibrahimovic till Fotbollskanalen.

Zlatan menar att det inte är Kulusevskis kvalitet som spelare som är bromsklossen, snarare tränaren Allegri, som veteranen haft i Milan tidigare.

- Det viktiga är att inte ge upp i huvudet. Vi pratar inte om kvalitet eller något annat. Det ligger i en annan persons händer. Det är han som styr allt. Det enda Dejan ska göra är att fortsätta träna och vilja bli bättre. Det är klart att alla vill spela, men det är så många spelare inblandade och det handlar inte om det individuella.

- Men om han hade spelat så kanske de hade varit där vi (Milan) är i dag.

Ibrahimovic förstår att åsikten hade varit känslig för Kulusevski själv att yttra, och han tar gärna "striden" för kompisen.

- Det kan jag säga, det ska inte han säga.

Milan ligger delad etta i Serie A, medan Juventus är åtta i tabellen.

På frågan om Ibrahimovic delvis ser sig själv i Kulusevski svarar Milan-spelaren:

- Jag tror varje individ har sin egen väg att ta. Jag gick min egen väg och öppnade dörrar för spelare som Dejan, med bakgrunden som han har. Det är helt andra villkor nu för den yngre genrationen. När jag kom fram var det en helt annan situation. Det var andra saker som var i vägen. Jag hoppas Dejan att han går sin egen väg och gör det ännu bättre än mig. Han ska inte behöva gå igenom det jag gjorde. Han ska få njuta på ett annat sätt och bara få fokusera på fotbollen. Jag hoppas av hela mitt hjärta att han kommer göra det ännu bättre än vad jag gjorde.

Kulusevski är tydlig med att han försöker suga in så mycket som möjligt av den äldre lagkamratens kunskap.

- Jag kollar på allt, på och utanför planen. Jag kan ställa vilken fråga jag vill, om kost, om sömn. Jag kan lära mig allting. Det är fantastiskt att få dela tid med Zlatan. Jag lär mig otroligt mycket, säger Juventus-svensken.

- Det han gjort… det är inte bara jag som är tacksam. Alla spelare är tacksamma över att ha någon som honom att se upp till.