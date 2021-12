Ibrahimovic: "Om jag måste välja skulle jag säga Messi"

Zlatan Ibrahimovic stod över Milans 2-0-seger mot Salernitana i helgen och väntas starta i tisdagens Champions League-match mot Liverpool. Då är seger ett måste om Milan ska ge sig själva chansen att gå vidare till åttondelsfinal.

Inför matchen har den 40-årige svensken pratat med den italienska tidningen Corriere della Sera, där han bland annat gett sin syn på vem som är historiens bäste fotbollsspelare på herrsidan.

- Jag skulle säga Ronaldo 'Il Fenomeno' (brassen). Jag såg inte Diego Maradona live, utan bara på tv. Jag såg Ronaldo live och som ett barn försökte jag imitera honom, säger Ibrahimovic.

Förra veckan vann Lionel Messi sin sjunde Ballon d'Or i karriären. Ibrahimovic, som spelade med argentinaren i Barcelona, håller Messi högre än femfaldige Ballon d'Or-vinnaren Cristiano Ronaldo om han är tvungen.

- De är väldigt starka, det är ett svårt val. Om jag måste välja skulle jag säga Messi, eftersom jag spelade med honom och allt han gör är inte uppbyggt, han gör det naturligt.

Under karriären har Ibrahimovic också mött många skickliga försvarsspelare. Vilka han håller högst av dem?

- Om jag måste nämna några skulle jag säga Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam, Giorgio Chiellini och Thiago Silva.

Ibrahimovic har gjort sex mål och två assist på tolv framträdanden den här säsongen. Nyligen har han öppnat för att förnya sitt kontrakt med Milan som löper ut nästa sommar.

Milan-Liverpool streamas på Telia och C More med studiostart 19.30 under tisdagen. Avspark 21.00.