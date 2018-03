Icardi fyramålsskytt - ansluter till framgångsrik skara argentinare

Det blev en kross av stora mått då Inter bortabesegrade Sampdoria i ligaspelet under söndagen. Argentinaren Mauro Icardi tog rollen som stor segerorganisatör då han stod för fyra mål i 5-0-segern.

Förutom de tre poängen för Inters del så innebär målen från Icardi dessutom att han som femte argentinare någonsin gjort över 100 mål i Serie A. Han ansluter därmed till en skara storspelare bestående av Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Abel Balbo och Gonzalo Higuain, det skriver statistikföretaget Gracenote.

Det första målet kom på straff (vilket betydde 2-0, efter att Ivan Perisic gett laget ledningen) efter en halvtimmes spel. Bara minuten senare höll han sig påpassligt framme och klackade läckert in 3-0. Hattricket fullbordades strax innan pausvilan då han tryckte upp en retur i nättaket – och den andra halvleken var sedan inte många minuter gammal då även dagens fjärde fullträff kom.

Matchen slutade alltså 5-0 till Milanoklubben som därmed tog sig förbi Lazio och upp på en fjärde plats i tabellen.

