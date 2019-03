Inter i möte med Icardi – vill hitta "lösning"

I början av februari fråntogs Mauro Icardi lagkaptensbindeln i Inter. Detta efter att hans agent Wanda Nara, som också är argentinarens fru, kritiserat Inter för hur de behandlar Icardi.

Därefter har anfallaren inte gjort en enda match för Inter. Först vägrade han att åka med till Europa League-mötet med Rapid Wien och därefter har han uppgetts vara skadad.

Relationen mellan Inter och Icardi och hans agent verkar inte vara helt löst och under onsdagen meddelar klubben att man haft ett möte med Icardi och Nara.

"Inters vd Guiseppe Marotta har i dag haft ett möte med Mauro Icardi och Wanda Nara för att hitta en lösning som är bäst för alla parter", skriver Inter på Twitter.

Om Icardi blir kvar i Inter eller inte återstår att se men efter att han fråntogs bindeln har han uppgetts vara på väg bort från klubben och bland annat sägs Juventus och Chelsea vara ute efter argentinarens signatur.

