Interbossens attack: "Du är den största clownen"

Serie A:s spelschema är osynkat och frågar du Inters president Steven Zhang är hans lag de stora förlorarna. Nu svingar han mot Serie A:s president Paolo Dal Pino - rejält. "Du är förmodligen den största och mörkaste clown jag någonsin träffat" skriver Chang på Instagram.

Coronaviruset har brutit ut i Italien och rapporter säger att över 2000 fall har bekräftats samtidigt som 52 personer dött av viruset i landet. Flera matcher i ligan har skjutits upp där den senaste i raden blev stormötet mellan Juventus och Inter.

Just nu planeras stormötet att spelas under en extraomgång 12-14 maj, ett beslut som Inter inte alls är nöjda med. Därför riktar nu klubbens president, Steven Zhang, hård kritik mot Serie A:s president Paolo Dal Pino för hur ärendet har skötts - och han sparar inte på krutet.

"24 timmar? 48 timmar? Vad näst? Och du pratar om sportanda och fair play? Ja, jag pratar med dig Paolo Dal Pino. Skäms! Det är dags för dig att ta ansvar", skriver Steven Zhang på sin Instagram och fortsätter:



"Mixtra med spelkalendern och alltid sätta allmänhetens hälsa i första hand. Du är förmodligen den största och mörkaste clown jag någonsin träffat."

Inters klubbchef Beppe Marotta har tidigare uttryckt sin oro över att alla ligamatcher inte kommer hinnas genomföras då "spelschemat är i obalans".

Samtliga ligamatcher måste ha genomförst senast 24 maj då EM inleds i början på juni.