Italiens premiärminister bekräftar - all sport i landet stoppas efter coronaviruset

Italien har drabbats allvarligt av coronaviruset. På söndagen kom rapporter om att hela den italienska regionen Lombardiet och 14 av landets provinser har satts i karantän fram till den 3 april, vilket bland annat omfattar städer som Milano, Venedig, Parma och Rimini. Dessutom kom rapporter om att en bit över 300 personer dött till följd av viruset.

Samtidigt har även fotbollen i landet påverkats, då matcher blivit uppskjutna och spelats inför tomma läktare till följd av viruset.

Tidigare under måndagen rapporterade nyhetsbyrån AP att Italiens olympiska kommitté vill stoppa all idrott i landet fram till den 3 april, vilket förstås också rör Serie A. Kommitténs president Giovanni Malago förväntades informera den italienska premiärministern Giuseppe Conte och idrottsministern Vincenzo Spadafora om kommitténs inställning för att få en bekräftelse om att så blir fallet.

Nu meddelar även den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppas under den kris som just nu råder i landet till följd av coronaviruset. Detta till tidigast 3 april. Dessutom sätts hela landet i karantän.

- Det finns inte längre tid, siffrorna säger att det finns en betydande ökning av smitta, intensivvård och dödsfall. Våra vanor måste förändras, vi måste offra något för hela Italien. Därför kommer vi nu att anta ännu strängare åtgärder, säger Conte enligt Football-Italia och fortsätter:

- Jag kommer att underteckna det nya dekretet, som kan sammanfattas med frasen: "Jag stannar hemma". Det finns inga fler röda zoner, bara ett Italien som är skyddat. Vi måste undvika resor som inte är av arbetsskäl, hälsoskäl eller andra behov. Vi förbjuder stora offentliga sammankomster. Vi har också åtgärder vad gäller sportevenemang. Serie A och alla sportturneringar i allmänhet stoppas. Alla fans måste acceptera det. Det finns ingen anledning för de här tävlingarna att fortsätta.

Till sommaren spelas EM i bland annat Italiens huvudstad Rom, som en av tolv värdstäder för mästerskapet. Öppningsmatchen i EM äger rum i Rom den 12 juni.