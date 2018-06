Italienska klassikerklubben nära konkurs

Bari är en av Italiens mest klassiska klubbar. Under 90-talet spelade svenska landslagsikonerna Klas Ingesson och Kennet Andersson för klubben, och senare har även Marcus Allbäck och Daniel Andersson spelat där.

Under de senaste åren har laget dock befunnit sig i Serie B och under säsongen blev det en sjätteplats i ligan. Det innebar play off till Serie A, men där slogs man ut av Cittadella.

Nu uppger Football Italia att klubbens framtid är i farozonen och att en konkurs är nära.

Sajten skriver att Bari måste få in fem miljoner euro (drygt 51 miljoner kronor) inom tio dagar för att undvika att bli bankrutt.

2015 gick klassiska Parma i konkurs efter stora skulder. De fick då börja om i den italienska fjärdedivisionen. Efter den gångna säsongen är de dock tillbaka i Serie A, efter tre raka uppflyttningar.