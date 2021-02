JUST NU: Zlatan från start i toppmötet - här är startelvorna

Milan kommer från en tung period med två raka förluster i ligan. Senast i derbyt där laget blev överkört av lokalkonkurrenten Inter. På söndagskvällen väntar ännu ett toppmöte när Milan spelar borta mot Roma.

Startelvor:

Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Fazio - Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Borja Mayoral.

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic - Ibrahimovic.

Matchen sänds på C More Fotboll eller streamas via Cmore.se.