Juventus mardröm - Miretti utburen på bår

På tisdagen drabbade Juventus samman med Salernitana och precis före paus drabbades "Zebrorna" av en möjlig skadesmäll.

Fabio Miretti gick upp i en luftduell med Lassana Coulibaly och någonting gick snett när 19-åringen landade. Mittfältaren vred sig nämligen i plågor och tvingades efter en stunds behandling lämna på bår. Enligt Football-Italia indikerar de första rapporterna på att Miretti drabbades av rejält stukad fot.

Matchen då?

Forwarden Dusan Vlahovic dundrade in 1-0 från straffpunkten och någon minut före halvtidsvisslan ökade Filip Kostic på Juventus ledning till 2-0. Kort efter paus satte Vlahovic dit sitt andra mål.

ANNONS

Matchen pågår och Juventus leder med 3-0.

Matchen mellan Juventus och Salernitana sänds på C More och C More Fotboll.