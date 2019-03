Juveseger i seriefinalen efter stort drama - två röda och Insigne brände straff

Det spelades seriefinal i Serie A på söndagskvällen. Napoli tog emot Juventus hemma på San Paolo – och en stor del av hemmapubliken hade nog innerst inne gett upp då domaren blåste för halvtid.

Då ledde nämligen Juventus med 2-0 – och man var dessutom en man mer på plan. Problemen för Napoli började med att målvakten Alex Meret fällde en frispelad Cristiano Ronaldo utanför straffområdet. Domare Gianluca Rocchi plockade upp sitt röda kort – och på den efterföljande frisparken klev Miralem Pjanic fram och skruvade mycket läckert bollen i nät.

Innan de första 45 var spelade kom alltså även 2-0, den här gången genom Emre Can. Can nådde högst på Federico Bernadeschis inlägg och nickade in bollen i nät.

Avgjort där? Icke.

Efter bara ett par minuters spel i den andra halvleken fick nämligen 1-0-skytten Miralem Pjanic syna sitt andra gula kort – och kvarten senare var det reducerat genom Jose Callejon. Framspelad av Lorenzo Insigne höll sig Callejon framme och petade in bollen från nära håll bakom Wojciech Szczesny.

Med drygt fem minuter kvar av ordinarie tid kom sedan Napolis stora chans att kvittera. Domare Rocchi hade blåst straff efter att man via VAR kunnat konstatera att bollen tog på Alex Sandros arm. Fram klev Lorenzo Insigne – och drog bollen stenhårt i stolpen.

Matchen slutade med seger för Juventus, 2-1, och laget ångar på i jakten på ännu en ligatitel. Efter 26 spelade omgångar är man hela 16 poäng före just Napoli.

I spelaren nedan ses Pjanic vackra frisparksmål.

