Khedira tillbaka i truppen efter hjärtproblem

Juventus-mittfältaren Sami Khedira har inte spelat en enda match sedan mitten av februari. Det på grund av att man upptäckte oregelbunden hjärtrytm.

För dryga två månader sedan meddelade Juventus att tysken fått grönt ljus att gå in i full träning igen. Nu anses han också redo för att återvända till matchspel.

När Juventus meddelade sin matchtrupp till mötet med Milan på lördag fanns Khedira med. Därmed kan han möjligen göra comeback efter nästan två månaders frånvaro.

Khedira har under säsongen haft problem med skador bortsett från hjärtproblemet. Mittfältare har också varit frånvarande på grund av muskelbristning och en fotskada. Under säsongen har han framträtt i Juventuströjan 15 gånger.

CONFIRMED | Here is the ⚪⚫️ squad list for #JuveMilan 💪#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/JsYKDfwkfS