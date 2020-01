Klart: Cutrone återvänder till Italien efter ett halvår i Wolves

Fram till i somras hade Patrick Cutrone, 22, i hela sin karriär representerat Milan. Men då gick klubben och anfallaren skilda vägar. Wolverhampton knöt till sig på ett kontrakt till sommaren 2021.

Första tiden i England var dock ingen dans på rosor och Cutrone har mestadels varit avbytare.

Nu står det klart att han återvänder till Italien efter ett halvår i England. Fiorentina meddelar på sin hemsida att man lånar in anfallaren på ett tvåårsavtal, där det finns en option att göra övergången permanent.

Fiorentina ligger på 15:e plats i Serie A.

