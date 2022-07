Klart: Mchitarjan presenterad av Inter

Nu har ytterligare ett nyförvärv presenterats av Inter. Det är Henrich Mchitarjan, som tidigare spelat i både Arsenal och Manchester United, som Milano-laget har skrivit kontrakt med. Yttern ansluter närmast från huvudstadslaget AS Roma.

The first Armenian in Inter's history 🤩🇦🇲#ForzaInter #WelcomeMkhitaryan pic.twitter.com/v0OtGODTCb