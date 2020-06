Klart: Serie A gör regelförändring - tillåter fem byten

Serie A följer allsvenskan och andra ligor. Nu är även fem byten, under en match, tillåtet i Italien.

Allsvenskan och Premier League är två av flera ligor som redan fattat ett beslut.

Nu har även Serie A-klubbarna kommit överens om att införa fem byten under den resterande delen av den här säsongen. Därmed får de italienska klubbarna, vid max tre olika tillfällen under en match exklusive halvtid, göra totalt fem byten under en match framöver.

Samtidigt får klubbarna även göra ett extra byte, det vill säga sex byten totalt, om en match går till förlängning i italienska cupen.

Anledningen till att Fifa möjliggjorde regelförändringen för nationsförbund är för att det i många länder framöver väntar ett tätt spelschema med mycket matcher på kort tid, vilket ökar belastningen på spelare. Fler byten kan därmed minska belastningen. Varje enskilt nationsförbund har dock fått ta beslut om man vill genomföra regelförändringen.

Serie A-säsongen planeras återupptas den 20 juni. Innan dess ska den italienska cupen avgöras. Zlatan Ibrahimovics Milans returmöte i semifinalen mot Juventus spelas den 12 juni, medan returen mellan Napoli och Inter spelas den 13 juni. Finalen är den 17 juni. Juventus toppar i dagsläget den italienska högstaligan.