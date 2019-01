Kulusevski gjorde efterlängtad Serie A-debut: "En dröm som gick i uppfyllelse"

Dejan Kulusevski, 18, lämnade under 2016 Brommapojkarna för spel i Atalantas U17-lag. Det var en infekterad flytt, där hårda ord utbyttes mellan parterna i förhandlingen. Under förra säsongen spelade mittfältaren matcher i klubbens Primavera-lag, men fick även sitta med på bänken vid ett antal tillfällen i Serie A.

Efter tre matcher på bänken den här säsongen, så fick han i helgen äntligen göra debut med ett inhopp i den 72:e minuten i 5-0-segern mot Frosinone på bortaplan i ligan.

- Det var såklart en dröm som gick i uppfyllelse. Jag har varit nära i tre matcher och var på väg in i förra matchen, men då gjorde vi mål precis innan och jag fick vänta och kom inte in. Det har varit jobbigt senaste matcherna eftersom att man gärna vill göra sin debut, man vill bara spela, så det var otroligt skönt, säger han till Fotbollskanalen.

Även om Atalanta ledde med 4-0 vid inhoppet, så var det lite nervöst.

- Det var såklart bara att komma in eftersom att vi inte behövde förändra någonting. Det var faktiskt rätt skönt att just det här var första matchen. Jag trodde inte att jag skulle vara nervös eftersom att jag bara ville spela, men när jag kom in så värkte ändå benen trots att matchen var klar. Det var kanske tur att jag kom in när det var klart, då jag inte kommer att vara lika nervös som den här gången när jag kommer in nästa gång.

I Sverige följde både familj och vänner matchen. Kulusevski fick därmed ge sin mamma en fin present på hennes födelsedag.



- Ja, de har blivit ganska trötta på mig. Det har varit många matcher att titta på mig där jag kanske kommer in, men det har blivit uppskjutet, så jag är glad över att de fick se mig spela i 20 minuter. De blev också jätteglada och speciellt min familj, då jag fick göra debut på min mammas födelsedag. Det var en fantastisk present, så det var hur kul som helst.

Du är 18 år och har gjort debut i Serie A. Det har gått ganska snabbt?

- De är väldigt försiktiga här (med unga spelare), men det är alltid två sidor. Ena sidan är att det gått väldigt snabbt. Jag gjorde ändå min Primavera-debut för två år sedan och det var också coolt, så det har gått snabbt. Å andra sidan kan man också se att det hade kunnat gå ännu snabbare. Det är två olika sidor, men jag är bara 18 år och jag är jätteglad över att ha gjort min debut. Det är inte jättemånga som gjort det som 18-åring, så jag är absolut stolt över det.

Hur ser du på dina möjligheter till mer speltid framöver?

- Jag blev uppflyttad till A-laget för flera månader sedan och spelar permanent med dem nu. Jag har bevisat på träningarna att jag kan hjälpa laget, så jag är säker på att jag kommer att få fler matcher innan säsongen är slut. Jag är redo.

Dejan Kulusevski skrev i november i fjol på ett kontrakt med Atalanta fram till den sista juni 2023. Atalanta är placerat på sjundeplats i högstadivisionen i Italien.