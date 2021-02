Kulusevski kan få chansen igen mot Inter

Dejan Kulusevski fick börja på bänken i Juventus ligamatch mot Roma i helgen. Men svensken behövde inte många minuter på plan innan han låg bakom 2-0-målet som avgjorde matchen. Kulusevski byttes in i den 65:e minuten och i minut 69 spelade han in bollen framför mål där Roma-försvararen Roger Ibañez stötte in bollen i egen kasse.

På tisdag väntar en avgörande cupsemifinal när Juventus tar emot Inter i det andra mötet av två. Kulusevski fick chansen från start i den första semifinalen när Juventus vann med 2-1 och nu rapporterar Gazzetta dello Sport att svensken kan starta på nytt tillsammans med Cristiano Ronaldo på topp. Corriere dello Sport tror dock mer på Alvaro Morata än Kulusevski från start.

Kulusevski har fått starta 14 matcher den här säsongen och hoppat in i tolv. I den italienska cupen har han startat samtliga tre av Juves matcher och gjort två mål plus två assist.