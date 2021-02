Landsmannen tokhyllar Ronaldo: "Han är som Michael Jordan, en legendar"

Cristiano Ronaldo blev historisk när han gjorde sitt 750:e tävlingsmål, vilket betydde att han passerade Pelé som den främste genom tiderna. Den här säsongen har anfallaren gjort 25 mål på 28 matcher för Juventus.

Ett facit som imponerar stort på landsmannen Miguel Veloso, som inte sparar på superlativen kring Ronaldo.

- Cristiano är den bästa anfallaren någonsin, det har jag inga tvivel om. Det kommer aldrig att komma någon mer som honom, säger Veloso enligt Goal.com

Veloso, som spelar i Serie A-klubben Hellas Verona, fortsätter:



- Han är som Michael Jordan, en legendar. Ingen har den kontinuiteten som honom. Mbappé och Håland är unga och väldigt bra, men om det är svårt att komma till toppen är det svårare att stanna där.Hellas Verona och Juventus ställs mot varandra på lördagskvällen med start 20.45. Matchen går att se på C more Fotboll eller streamas via Cmore.se.