LISTA: Svenskarnas årslöner i Serie A

Flera svenskar har under den här säsongen fått speltid i Serie A. Under torsdagen går Tuttomercatoweb ut med hur mycket spelarna tjänar per år.

Enligt Tuttomercatoweb är Jesper Karlsson (Bologna) bäst betald med 1,3 miljoner euro, motsvarande 14,7 miljoner svenska kronor, medan Jens Cajuste (Napoli) är näst bäst betald med 1,2 miljoner euro, drygt 13,6 miljoner kronor per år.

Vidare uppges Pontus Almqvist (Lecce) tjäna 600 000 euro (6,8 miljoner kronor), Isak Hien (Hellas Verona) 600 000 euro (6,8 miljoner kronor), Emil Holm (Atalanta) 200 000 euro (2,2 miljoner kronor) och Zinedin Smajlovic (Lecce) 100 000 euro (1,1 miljoner kronor).

Tidigare har det däremot rapporterats att Holm tjänar bra mycket mer, 800 000 euro, motsvarande 9,1 miljoner kronor per år.