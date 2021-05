Lukakus pik till Zlatan efter ligatiteln: "Kungen av Milano"

I helgen säkrade Inter sin 19:e ligatitel och den första sedan 2010 när Atalanta tappade poäng mot Sassuolo. Därmed gick de blåsvartrandiga förbi ärkerivalen Milan som står kvar på 18 ligatitlar.

Romelu Lukaku, 27, har varit en av Inters mest framträdande spelare under säsongen med sina 21 mål och nio assist på 33 ligamatcher. Belgaren blev även målskytt i båda ligaderbyna mot Milan.

Under måndagen fortsatte Lukaku titelfirandet med en pik mot Zlatan Ibrahimovic i Milan. "Den riktiga Gud har krönt konungen. Buga dig nu. Kungen av Milano", skriver Inter-anfallaren på sociala medier.

Lukakus utspel hänvisar tillbaka till Zlatans kommentar om att "Milano hade aldrig en kung, de har en Gud" efter Milans derbyseger i höstas. Då hade Lukaku börjat med att skriva "Milano har en ny kung i staden" sedan Inter besegrat Milan i februari 2020.

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano 😉👑 pic.twitter.com/n0gAiYWFTp