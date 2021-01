Mardröm för Serie A-målvakt - lyxbilen kvaddad i krasch

Federico Marchetti har ett förflutet som målvakt i Lazio men tillhör just nu Serie A-klubben Genoa, där han under årets säsong gjort två matcher i ligan.

Under torsdagen kommer rapporter från italiensk media om att målvakten lämnat in sin Ferrari på biltvätt, men när han skulle hämta den var resultatet inte som han förväntat sig.

I stället hade en anställd på biltvättsfirman bestämt sig för att ta en tur med bilen. Det gick inte speciellt bra.

Föraren kraschade med bilen och den såg rejält förstörd ut på bilder som visas på sociala medier.

Enligt rapporter ska ingen person ha skadats vid kraschen.

The Genoa goalkeeper Federico Marchetti left fuming after £300k Ferrari 812 Superfast smashed up by car wash worker while training

It also struck five parked cars in the smash



The 812 Superfast is Ferrari's most powerful sports car ever built.

It has a top speed of over 211mph. pic.twitter.com/RgFDhAHLvF