Martinez kan slå 72 år gammalt rekord

Lautaro Martinez är Serie A:s bästa målskytt under 2023. Nu är argentinaren på god väg att bli Inters bästa målskytt någonsin under ett kalenderår. Rekordet tillhör den ungerska anfallaren Istvan Nyers som stod för 32 mål för Inter under kalenderåret 1951, enligt Gazzettan.

Martinez står för närvarande på 27 mål under året och behöver således göra sex mål till för att slå Nyers rekord. Martinez har gjort fyra mål mer än under året Napoli-stjärnan Victor Osimhen som förra året tog hem Serie A:s skytteligatitel.

Med sina 27 mål är Martinez redan den fjärde bästa Inter-målskytten någonsin under ett kalenderår. Framför sig har han, förutom ungraren Nyers, även legendarerna Christian Vieri och Diego Milito som bägge stod för 28 mål säsongerna 2001 respektive 2012.

Annons

Nu återstår det att se om 26-årige Martinez passerar samtliga på listan. Han har fem Serie A-matcher på sig innan årets slut. Mot Napoli, Udinese, Lazio, Lecce och Genoa.