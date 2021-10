Milan-tränaren: "Att ha Giroud och Ibrahimovic tillsammans förvirrade oss"

Zlatan Ibrahimovic var inblandad i det mesta i sin första start sedan 9 maj när Milan bortabesegrade Bologna med 4-2 under lördagskvällen. Svensken spelade först fram till Rafael Leãos 1-0-mål innan han gav motståndarna en väg in i matchen med sitt självmål i början på andra halvlek.

I slutminuterna tog Ibrahimovic revansch på sig själv när han satte matchens sista mål och säkrade tre poäng för sitt Milan, som därmed gick upp i tillfällig serieledning inför Napolis match mot Roma under söndagen.

Med en halvtimme kvar att spela, vid ställningen 2-2 när Milan spelade elva mot nio, byttes Ibrahimovics anfallskollega Olivier Giroud in i jakten på ett segermål. Milans chefstränare Stefano Pioli menar att det ställde till en del problem för hans lag.

- När vi spelade mot nio man ändrade det vår mentalitet och vi blev för frenetiska. Att ha Giroud och Ibrahimovic tillsammans förvirrade oss också, vi slog för många inlägg utan några specifika mål, säger Pioli till Sky Sport Italia.

Bologna fick sin andra utvisning kort före Girouds inhopp, men det var inte aktuellt att ersätta Ibrahimovic med fransmannen, berättar Pioli.

- Jag hade gjort det bytet ändå (Giroud in mot Rade Krunic), eftersom vi hade en man mer, så jag tänkte att de två anfallarna skulle ge oss fler alternativ i straffområdet.

Ibrahimovic, som blev Serie A-historiens fjärde äldste målskytt vid en ålder av 40 år och dagar, är inte tillbaka i full form trots sina 90 minuter enligt Stefano Pioli.

- Zlatans kondition är inte hundra procent än, och dagens (gårdagens) minuter var fler än de borde ha varit. Men det här kommer hjälpa honom att komma tillbaka i form, han är en viktig spelare. Ibrahimovic var på planen eftersom vi behövde honom, sa Milan-tränaren på presskonferensen efteråt.

Milan spelar sin nästa match redan på tisdag när man tar emot Torino hemma på San Siro.

Den matchen sänds på C More Fotboll och streamas på C More med start 20:45.