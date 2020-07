Milan-tränaren inför milstolpen: "Kan bli bäst i världen"

Gianluigi Donnarumma har varit med ett tag. Sedan hans Serie A-debut mot Sassuolo i oktober 2015, då han var 16 år och 242 dagar, har han varit förstemålvakt i Milan. I år har han hållit tolv nollor i Serie A, och när Milan tar sig an just Sassuolo under tisdagskvällen, kan Donnarumma göra sin 200:e match för Milan - vid 21 års ålder.

- Det är en viktig milstolpe. Gianluigi måste ha ambition och fortsätta jobba som han gör nu, och alltid har gjort. För han har potentialen att bli världens bästa målvakt, säger Milan-tränaren Stefano Pioli på presskonferensen inför matchen och fortsätter:

- Han har alla kvalitéer, både tekniskt och mentalt, för att bli en riktigt fantastisk spelare.

Utöver sina 199 matcher för Milan så har Donnarumma även hunnit med att göra 16 landskamper för det italienska landslaget, där han blivit arvtagare till den legendariske Gianluigi Buffon.