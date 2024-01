Milans fina gest till målvakten

Det var i den sextonde minuten i mötet mellan Milan och Bolongna som hela San Siro släcktes ned och ett citat från Martin Luther King visades upp på storbildsskärmen.

"Darkness cannot drive out darkness, only light can do that" gick det att läsa på arenan, samtidigt som publiken tände upp sina mobiltelefoner.

Ett tydligt statement mot den rasism som Milans målvakt Mike Maignan utsattes för i förra helgens möte med Udinese.

Fransmannen hörde apljud och gick av planen i protest.

Efter ett kortare avbrott återupptogs matchen i Udine, som Milan vann med 3-2.

- Jag sa att vi inte kunde spela fotboll när det var så. Det är inte första gången det händer mig. De är ignoranta människor. Sådant här ska inte hända i fotboll, sa Maignan till Sky efter den matchen.

Milan-Bologna då?

Den slutade 2-2 efter en sen kvittering på straff från bortalagets Riccardo Orsolini.

Milan hade innan dess haft chansen från elva meter två gånger - men missat båda.

