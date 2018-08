Milans tunga besked - back tar time out

Milan förstärkte tidigare i sommar försvarslinjen med den kroatiske försvararen Ivan Strinic, som i sommar var med och tog Kroatien till VM-final i Ryssland, från Sampdoria. Drygt en månad efter att han spelade från start i finalen mot Frankrike, så ger nu Milan ett tungt besked till sina supportrar, då backens karriär kan vara i fara.

Milan meddelade i dag, via sin officiella hemsida, att Strinic tvingas ta en time out från all fotboll, då han har ett hjärtproblem.

"AC Milan informerar om att under de rutinmässiga medicinska testerna som utfördes på alla professionella idrottare i Italien konstaterades det att Ivan Strinic lider av en början till en hjärtmuskelförstoring, som kräver ytterligare utredning efter en viloperiod. Av den anledningen behöver spelaren tillfälligt avbryta all sportslig aktivitet fram till att uppföljningen är färdig", skriver klubben på sin hemsida.

Strinic stod i fjol för 17 matcher för Sampdoria i Serie A.