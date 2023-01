Mourinhos Scudetto-utspel: "Grattis till Napoli"

Väntan är över i Neapel, det menar José Mourinho.

Inför Romas möte med Napoli har portugisen stått för ännu ett utspel - då han menar att Napoli redan vunnit Serie A.

- Jag säger att Napoli redan har vunnit Scudetton, välförtjänt, så jag gratulerar dem. De är ett utmärkt lag med en bra tränare, har tolv poäng ner och ingen kan hota dem. Scudetton är deras, säger Mourinho enligt Football-Italia och fortsätter:

- Om du frågar mig kommer Roma att stå i deras väg, säger jag nej, vi åker dit för att försöka få ett resultat, men det ändrar inte det faktum att de redan har vunnit Scudetton.

Napoli har inför mötet med Roma tolv poäng ner till tvåan Milan. Napoli har inte vunnit Serie A sedan säsongen 1989/1990, då med Diego Maradona i laget.

Roma-Napoli spelas imorgon söndag, avspark 21.00.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamat via cmore.se