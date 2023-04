Mourinhos syrliga pik - efter Cassanos kritik: "Ihågkommen på grund av sin jacka"

Antonio Cassano har frekvent kritiserat José Mourinho i BoboTV, Christian Vieris fotbollsmagasin.

Kommentarerna har nått Roma-tränaren som inte är speciellt imponerad över Cassano

- Alla är fria att ha sina preferenser och framföra kritik. Men när det kommer till en del andra, som Antonio, är det annorlunda. Han har fullt upp med att ha roligt medan andra jobbar, säger han enligt Romapress och fortsätter:

Mourinho skickar också en pik mot Cassanos meritlista som spelare, som portugisen inte är imponerad av.

- Om de krititserar Roma eller Mouriho, det bryr jag mig inte om. Cassano spelade för Roma, Inter och Real. I Madrid är han ihågkommen på grund av sin jacka, med Roma vann han supercupen utan att spela. I Inter vann han inte ens 'Sunday League'.

Mourinho lär syfta på den jacka som Antonio Cassano hade på sig när han presenterades för Real Madrid sommaren 2006.

It was January 2006 and Antonio Cassano turned up in a remarkable jacket to join Real Madrid. pic.twitter.com/shuSO4s18w