Ny förlust - nu kan Ekdals Sampdoria sparka tränaren

Albin Ekdal och hans Sampdoria fortsätter att gå tungt i Serie A. Efter 1-3-förlusten hemma mot Lazio under söndagen har Sampdoria nu förlorat fem av sina sju senaste ligamatcher och man parkerar på en 15:e plats i tabellen.

Nu rapporterar den trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano att Sampdoria överväger att sparka tränaren Roberto d'Aversa inom kort. D'Aversa, som tog över Sampdoria så sent som i juli, har bara lyckats leda laget till fyra segrar på de 16 första ligaomgångarna.

Styrelsens favorit att ersätta d'Aversa är serben Dejan Stankovic, som i nuläget tränar Röda Stjärnan i Belgrad. Stankovic spelade för Röda Stjärnan, Lazio och Inter under sin spelarkarriär innan han lade skorna på hyllan 2013.

Ekdal har startat åtta matcher i Serie A under säsongen och hoppat in i ytterligare fyra. I 3-1-segern mot Hellas Verona förra helgen nickade den svenske landslagsmittfältaren in sitt hittills enda mål för säsongen.

Sampdoria are considering to fire the manager Roberto d’Aversa after today defeat vs Lazio. Board fav option to replace him would be Dejan Stankovic. 🇮🇹🇷🇸 #SerieA



Stankovic is under contract with Red Star Belgrade and Sampdoria are set to make an inquire on Dejan’s situation. pic.twitter.com/J9uI78i9iz