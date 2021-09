Ny skandal i Serie A - spelare utsatt för rasistiska påhopp

Mike Maignan värvades till AC Milan från Lille inför säsongen som ersättare till Gianluigi Donnarumma. Den 26-årige målvakten har startat samtliga matcher i Serie A så här långt och endast släppt in två mål.

Maignan startade mellan stolparna i söndagens 1-1-möte med Juventus borta på Juventus Stadium. Nu kommer rapporter från Italien om att Milan-målvakten ska ha blivit utsatt för rasistiska påhopp under uppvärmningen innan matchen.

På sociala medier cirkulerar en video där någon eller några på arenan hörs skrika rasistiska glåpord till Mike Maignan. Enligt La Gazzeta dello Sport arbetar Juventus nu med att försöka identifiera de som låg bakom de rasistiska påhoppen på målvakten.

Nyligen fick Milans Tiemoué Bakayoko rasistiska ramsor riktade mot sig i samband med en match mot Lazio i Serie A. Federala åklagare i Italien har nu startat en utredning kring händelsen.

😡 Some Juventus fans racially abused Mike Maignan during the warm-ups last night. Disgusting behaviour - the culprits must be found.



📹 @StorieSilenti



pic.twitter.com/RHr0pYOYD9