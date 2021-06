Officiellt: Buffon återvänder till Parma

Det har varit på gång ett tag. Nu står det helt klart att veteranmålvakten Gianluigi Buffon, 43, återvänder till Parma. Klubben bekräftar övergången på sitt officiella Twitterkonto, där de förkunnar att "Stålmannen är tillbaka".

Buffon flyttade till Parma redan som 13-åring 1991 och gjorde sin Serie A-debut för klubben 1995. Sex år senare bar det av till Juventus, som han spelat för sedan dess - med undantag för en säsong i PSG. Nu återvänder han alltså till Parma efter 20 års frånvaro.

I och med att Buffon satt på ett utgående kontrakt med Juventus ansluter han till Parma på en fri övergång. Parma åkte ur Serie A den gångna säsongen och får därmed börja om i Serie B i höst.

Buffon är ansedd som en av världens främsta målvakter på 2000-talet. På meritlistan återfinns tio ligatitlar och sex cuptitlar med Juventus samt ett VM-guld med Italien 2006. Säsongen 1998/99 vann han Coppa Italia och Uefa-cupen med Parma.

Sammanlagt blev det 220 matcher i Parma-tröjan för Buffon innan flytten till Juventus, där han spelat hela 685 matcher. Han står också noterad för 176 A-landskamper med Italien.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX