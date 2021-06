Officiellt: Calhanoglu lämnar Milan för värsta rivalen

Milans mittfältare Hakan Calhanoglu har ryktats bort från klubben under våren. Hans kontrakt löper ut i slutet av juni och det har länge varit oklart om mittfältaren skulle bli kvar i klubben.

Sky Sport Italia rapporterade under måndagen att Calhanoglu var klar för Inter, en av Milans värsta rivaler. Något som han själv även bekräftade under måndagen.

Och nu är det officiellt, Calhanoglu lämnar Milan och har skrivit på för Inter. Läkarundersökningen genomfördes under tisdagen, och kontraktet uppges vara värt fem miljoner euro plus en miljon i bonusar per säsong.

Under den gångna säsongen noterades 27-åringen för fyra mål och tio assist på 33 Serie A-matcher. Totalt spelade han fyra säsonger i Milan. Den senaste spelaren att flytta från Milan till Inter var Antonio Cassano 2012.