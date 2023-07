Officiellt: Castellanos klar för Lazio

Lazio har tappat Sergej Milinkovic-Savic till saudiska Al-Hilal.

Under fredagen presenterade man ett nyförvärv - Taty Castellanos ansluter från MLS-laget New York City.

Argentinaren var under den föregående säsongen utlånad till Girona i La Liga där han mäktade med 13 fullträffar. Fyra av målen kom i en och samma match, mot Real Madrid på hemmaplan blev han stor hjälte i Gironas 4-2-seger.

Girona är precis som New York City en del av City Football Group. Nu lämnar alltså argentinaren, för spel i Lazio.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano så går affären loss på 15 miljoner euro, motsvarande cirka 175 miljoner kronor.

Tidigare under sin karriär har Castellanos representerat Club Universidad de Chile och Montevideo City Torque. Under sin tid i MLS med New York City stod han för 50 mål och 20 assist på 106 matcher.