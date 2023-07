Officiellt: Colak klar för Parma

Skotska Rangers meddelar under lördagen att Antonio Colak lämnar klubben.

Förre MFF-anfallaren är klar för en flytt till Serie B och Parma.

- Antonio kan vara riktigt stolt över sin tid här i Rangers. Han gjorde mål och gjorde en bra insats på planen men också som människa och proffs var han någon som jag tyckte om att arbeta med och som byggde starka relationer med sina lagkamrater och personal utanför planen, kommenterar Michael Beale, huvudtränare i Rangers.

Totalt noterades 29-åringen för 18 mål på 39 framträdanden i Rangers.

Colak representerade Malmö FF under säsongen 2021/2022 och blev då stor hjälte mot just Rangers när han stod för dubbla mål på Ibrox. I den himmelsblåa tröjan noterades han för 22 fullträffar.

#RangersFC can today confirm the departure of Antonio Colak to Parma for an undisclosed fee, subject to international clearance.



He departs Ibrox with the thanks of everyone at the club for his contribution, and also best wishes for the future.