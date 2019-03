Officiellt: Di Francesco får sparken av Roma - Ranieri uppges ta över

Robin Olsens Roma har haft en tung vecka. I lördags blev det en storförlust i derbyt mot Lazio, 3-0. Och under onsdagen blev det även uttåg ur Champions League efter förlust i förlängningen mot Porto.

Nu meddelar Roma att man sparkar tränaren Eusebio Di Francesco. Tränaren kom till klubben från Sassuolo 2017 och har tidigare även spelat för laget.

- Jag skulle å mina och alla i Romas vägnar vilja tacka Eusebio för hans jobb och hängivenhet. Vi önskar honom allt det bästa för framtiden. Sedan han kom tillbaka till klubben har Eusebio alltid agerat professionellt och satt klubbens behov före sina egna, säger Romas president Jim Pallotta i ett uttalande på klubbens hemsida.

Enligt Sky Sport Italia tar Claudio Ranieri över på tränarposten. Italienaren var tränare för Roma mellan 2009 och 2011 och ser nu ut att återvända.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9