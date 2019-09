Officiellt: Efter två utlåningar - Gustafson lämnar Torino permanent

Tidigare BK Häcken-mittfältaren Samuel Gustafson tog under sommaren 2016 steget över till Torino för spel i Serie A, men fick under sin första säsong knapp speltid i klubben och blev i stället under våren 2018 utlånad till Perugia för spel i Serie B och sedan under förra säsongen till Hellas Verona, också för spel i italienska andraligan.

Nu meddelar Torino att svensken lämnar klubben permanent. Detta för spel i Serie B-klubben Cremonese. Den italienska andradivisionsklubben meddelar i sin tur att Gustafson är klar för ett "flerårigt" avtal. Cremonese har tre poäng efter två spelade omgångar i ligan och blev förra säsongen nia i Serie B.

Gustafson gjorde därmed endast nio matcher för Torino i Serie A. Förra säsongen blev han däremot noterad för 31 matcher med Hellas Verona i Serie B.