Officiellt: Elfvendal lämnar Parma

Det var i juni förra året som Maths Elfvendal lämnade sitt jobb som målvaktstränare i IFK Norrköping för en flytt till Serie B och Parma. I den klassiska klubben har 35-åringen bland annat fått träna stormålvakten Gianluigi Buffon.

- Buffon besitter erfarenheter som väldigt få målvakter i världen gör. Att ta del av det och få jobba med honom samt övriga i teamet tror jag är bra för min utveckling, sa Elfvendal till Fotbollskanalen innan flyttlasset gick till Italien.

Nu står det dock klart att Elfvendal lämnar sitt uppdrag i Parma. Det bekräftar han själv på sociala medier.

"Min tid i Parma har kommit till ett slut, åtminstone som en del av tränarstaben. Från och med nu kommer jag vara en hängiven supporter. Jag har bara det bästa att säga om klubben, staden och Kyle J. Krauses (Parmas vd) goda ledarskap samt värderingar som genomsyrar hela klubben", skriver Elfvendal på Twitter.

Maths Elfvendal har kombinerat uppdraget i Parma med rollen som målvaktstränare i svenska herrlandslaget.

