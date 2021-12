Officiellt: Fiorentina värvar fransk ligamästare

Jonathan Ikoné, 23, var med och förde Lille till Ligue 1-titeln förra säsongen. Under hösten har fransmannen flitigt kopplats ihop med en flytt till Fiorentina - och nu är övergången klar.

Under fredagen bekräftade Lille att Ikoné är klar för en flytt till Serie A. 23-åringen kommer att presenteras officiellt av sin nya klubb när övergångsfönstret öppnar 3 januari, 2022.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Fiorentina omkring 144 miljoner kronor plus ytterligare tio miljoner i eventuella bonusar. Lille uppges även ha en vidareförsäljningsklausul på 15 procent inskriven i kontraktet.

Totalt noterades Jonathan Ikoné för 16 mål samt 27 assist på 150 matcher i Lille-tröjan.

ℹ️ We can confirm the total agreement with @ACFFiorentinaEN for the transfer of Jonathan Ikoné



The French international will sign with his new club on 3 January 2022 when the Italian transfer window opens



All the best, Jorko! 🤝