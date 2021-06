Officiellt: Gattuso lämnar Fiorentina - efter 22 dagar

Den 25 maj tog Gennaro Gattuso, 43, över som ny huvudtränare för Serie A-klubben Fiorentina efter att ha lämnat Napoli. Han skrev då på ett kontrakt till sommaren 2023.

Men redan nu, 22 dygn senare, står det klart att Gattuso och Fiorentina går skilda vägar. Det meddelar klubben i ett uttalande på sin officiella hemsida.

Fiorentina skriver att det rör sig om en ömsesidig överenskommelse. Klubben, som slutade på 13:e plats i Serie A den gångna säsongen, påbörjar nu omedelbart en process för att tillsätta Gattusos efterträdare.

Enligt den trovärdige journalisten Fabrizio Romano är det oenigheter i transferstrategin mellan Fiorentina och Gattusos agent Jorge Mendes som ligger till grund för beslutet.

Gennaro Gattuso hade en framgångsrik spelarkarriär och är framför allt förknippad med åren i Milan 1999-2012, då han vann två Serie A-titlar och två Champions League-titlar. 2006 var mittfältaren en del av det italienska landslaget som vann VM-guld i Tyskland.

Gattuso var även huvudtränare för Milan från november 2017 till maj 2019 innan han sa upp sig. I december 2019 tog Gattuso över Napoli, vilka han lämnade efter den gångna säsongen.

