Officiellt: Guadagno skriver på för Pisa

Tidigare Brommapojkarna-målvakten Johan Guadagno, som tillhörde Manchester Uniteds akademi mellan 2019 och 2021, lämnar nu FC Köpenhamn för spel med Pisa i Serie B.

FCK bekräftar att det rör sig om en permanent övergång.

- Han kan inte få tillräckligt med speltid hos oss, då konkurrensen på målvaktssidan är väldigt tuff. Det är därför vettigt att vi nu skiljs åt, och vi önskar Johan all lycka i Italien och tackar honom för hans tid i FC Köpenhamn, säger FCK:s sportchef Peter Christiansen i en kommentar på den danska storklubbens hemsida.

Guadagno kom till FCK från Manchester United för ett år sedan och gjorde aldrig någon match med den danska huvudstadsklubben.

Pisa är på 18:e-plats i tabellen med en poäng efter tre omgångar i Serie B.

Johan Guadagno has moved to Italian side Pisa S.C. in Serie B. #fcklive https://t.co/BEUotHKzeg