Inter vann den gångna säsongen Serie A med Antonio Conte som tränare - men sedan tidigare står det klart att det inte blir någon fortsättning för Conte i Milano-klubben.

Nu står det klart att Simone Inzaghi blir den som tar över som ny tränare för Inter. Inzaghi kommer närmast från tränaruppdraget i Lazio, som han under den gångna säsongen tog till en sjätteplats i Serie A. Lazio var Inzaghis första stora tränaruppdrag, som han klev på 2016.

Inzaghi har skrivit på ett tvåårsavtal med Inter.

