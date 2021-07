Officiellt: Milan förlänger med försvarare

2015 flyttades försvararen Davide Calabria upp från Milans ungdomsakademi till A-laget, och i maj samma år fick han debutera. Sedan dess har 24-åringen gjort 151 matcher för seniorlaget, där han stått för fem mål.

Nu bekräftar klubben att de förlänger spelarens avtal till sommaren 2025.

"Milan är glada över att offentliggöra kontraktsförlängningen med Davide Calabria", skriver klubben på sin hemsida.

Calabria har gjort två matcher för det Italienska A-landslaget. Däremot tog han inte plats i EM-truppen, där Italien nu nått final och ställs mot England.

We are as happy as you are, @davidecalabria2 ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/MP41MMFXsg