Officiellt: Mkhitaryan förlänger med Roma

José Mourinho kliver in som tränare i Roma. Nu har han gjort ett drag i arbetet att bygga truppen. Klubben bekräftar att de förlänger med Henrikh Mkhitaryan, 32. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2022.

- Under de senaste två åren i Roma har jag blivit kär, både i klubben och staden, till stor del tack vare fansens otroliga passion. Klubbens ambitioner är mycket höga och jag är stolt över att ha chansen att spela min roll när vi tar oss an alla utmaningar som väntar oss nästa säsong, säger han via klubbens hemsida.

Tiago Pinto, general manager i Roma:

- Vi är väldigt glada över att Henrikh bestämt sig för att fortsätta sitt äventyr med Roma.

ANNONS

Mittfältaren stod för 13 mål och tio assist på 34 ligamatcher under förra säsongen.